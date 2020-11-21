Karun Hazinesi, dünyanın önemli eserlerinden birisidir. Maceralı bir süreçten geçen Karun Hazinesi birçok kişi tarafından merak edilenler arasında. Peki, Karun Hazinesi nedir?

Karun Hazinesi nedir?

Karun Hazinesi, çoğu MÖ 560-546 yılları arasında Lidya ülkesini yöneten Kroisos veya Krezüs (Karun) dönemine aittir. Karun Hazinesi, Uşak'ın 25 km batısında ve İzmir Karayolu üzerinde bulunan Güre Kasabası yakınlarındaki tümülüslerden 1960'lı yıllarda çıkartılarak ABD'ye kaçırıldı. Karun Hazinesi, 1993 yılında uzun bir hukukî süreç sonucunda geri alınan eserlerin toplu adıdır. Bazı kaynaklarda Lidya Hazinesi olarak da bilinmektedir. Hazinenin ele geçirilen kısmında yaklaşık 450 parça bulunmaktadır.

Karun Hazinesi nerden, nasıl kaçırıldı?

Lidya döneminin en görkemli eserleri arasında bulunan bu hazine 1965-66-68 yıllarında ayrı şekilde yaşanan soygunlarla Türkiye'den kaçırılmıştır. 1965 yılında Toptepe tümülüsünde gerçekleşen ilk soygun, 5 kişilik grubun tünel kazarak mezar odasına ulaşmasıyla yapıldı. Soyguncular burada buldukları eserleri dönemin parasıyla 65,000 TL'ye sattılar. Daha sonra, 1966 yılında İkiztepe tümülüsü 11 kişi tarafından soyuldu. Oda içerisindeki 150 parça önce saklanılıp daha sonra 160,000 TL'ye satıldı. Güre'deki üçüncü soygun 1968 yılında Aktepe tümülüsünde gerçekleşti. Kaçırılan resim ve kabartmalar 40,000 TL'ye satıldı.

Karun Hazinesi Türkiye'ye nasıl geri getirildi?

Hazinenin tamamı New York'taki Metropolitan Müzesi'nde 1985 yılında bir sergide gazeteci Özgen Acar tarafından fark edilmesiyle bulundu.

Dönemin Kültür bakanlığının uyarılmasıyla müzenin depolarında saklanan eserleri almak için 1987 yılında dava açıldı. Yaklaşık 40 milyon dolarlık masrafa yol açan hukuki süreçler sonunda 1993 yılında Karun Hazinesi Türkiye'ye geri döndü. İade işlemleri, müze yetkililerinin eserlerin çalıntı olduğunu bildikleri halde satın aldıklarını kabul etmeleri ve 6 yıl süren davayı kaybedeceklerini anlamalarıyla gerçekleşti.

1996'dan beri Uşak Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Karun Hazineleri’ni son beş yılda 769 yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi. Yer sıkıntısı nedeniyle onlarca eserin üst üste istiflendiği müzede, 35 bin 573 tarihî eser yer almaktadır. Bu eserlerin yüzde 10’u sergileniyor. Müzede Karun Hazineleri’ne ait 450 adet eserden 300’ü sergilenmektedir.