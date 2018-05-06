Karun Hazineleri yeni müzesinde

Uşak'ta dünyaca ünlü Karun Hazineleri'nin modern bir ortamda sergilenmesi için başlatılan müze projesinde sona gelindi.

Milattan önce 560-546 yıllarında yaşayan Lidya Kralı Kroisos'a (Karun) ait ve aralarında daha önce iki kez çalınarak yurt dışına kaçırılan Kanatlı Denizatı Broşu'nun da yer aldığı eserler, bu aydan itibaren Uşak'taki modern müzesinde yerini alacak.

Uşak Valisi Salim Demir, yapımı tamamlanan yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'nin bu ay içinde ziyarete açılması için düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

İçerisinde değişik dönemlere ait 2 bin 500'e yakın tarihi eserin yer aldığı modern müze, yaklaşık 16 milyon liraya mal oldu. İki katlı müze 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip.

Vali Demir, müzede birbirinden değerli eser arasında en çok ilgiyi Karun Hazineleri'nin çekeceğini düşünüyor.

Müzede, Karun Hazineleri'nin en değerli parçası olarak bilinen "Kanatlı Denizatı Broşu" için özel bir alanın ayrıldığını belirten Vali Demir, "Karun Hazineleri hak ettiği değere uygun yeni sergi alanında ziyaretçileriyle buluşacak" dedi.

Güvenlik tedbirleri anlamında da son teknolojinin kullanıldığı müzenin teşhir salonlarının oldukça ilgi çekici dizayn edildiğini söyleyen Demir, şunları anlattı:

"Müzede teşhir salonlarının yanında konferans salonu ve çocuklar için oyun odaları mevcut. Müze envanterimizde yaklaşık 43 bin eser var, hepsini sergilememiz mümkün değil, en özellikli 2 bin 500 eseri sergileyeceğiz. Bu eserler zaman zaman değişecek. Karun Hazinelerini görmek isteyen herkesi ilimize, müzemize bekliyoruz."

Uşak Arkeoloji Müzesi Müdürü Şerif Söyler ise, modern müzenin çok sayıda ziyaretçi çekeceğini, kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Müzenin modern müzecilik anlayışıyla yapıldığını vurgulayan Söyler, "İlk katta kronolojik sıraya göre Paleolitik çağdan Cumhuriyet dönemi ilk yıllarına kadar eserlerimiz mevcut. Akmonia, Selçikler, Sebastapolis antik kentlerinden çıkarılan eserlerin yanı sıra sikke bölümünde Osmanlı Bankası ve Darphanesi canlandırmamız mevcut. İkinci katta ise Lidya Uygarlığı ile ilgili tümülüs canlandırması ve Karun Hazineleri sergileniyor. Müzemizde ilimizin tarihi anlatan 6 kısa film ekranlarda gösteriliyor" dedi.

Uşak'ın Güre Köyü yakınlarındaki Toptepe, İkiztepe ve Aktepe tümülüslerinden 1965-1966 ve 1968 yıllarında tarihi eser kaçakçıları tarafından çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçırılan, New York'taki Metropolitan Müzesi'nde 1985 yılında sergilenmeye başlanan 432 parçalık Karun Hazineleri koleksiyonu, hukuk mücadelesinin ardından 1993 yılında Türkiye'ye getirilmişti.

Hazinenin en değerli eserleri arasında yer alan Kanatlı Denizatı Broşu, 2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi'nden sahtesiyle değiştirilerek yurt dışına götürülmüş, daha sonra Almanya'dan iadesi sağlanmıştı. Eser, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlanmış, iki ay önce de Uşak'a getirilmişti.

Kaynak: AA