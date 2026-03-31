Kartpostallık manzara! Sis dağları yuttu

Hakkari’nin Derecik ilçesinde yağışın ardından dağların üzerine çöken sis, ilçeyi beyaza bürüdü.Sabah saatlerinde ilçe merkezi ve çevresindeki dağların yoğun sisle kaplandığı görülürken, güneşin zaman zaman yüzünü göstermesiyle ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Dağların üzerine çöken sis tabakası, beyaz bir örtüyü andırarak doğaseverlere görsel şölen sundu.

Vatandaşlar oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydederken, bazı bölgelerde sisin dağları tamamen sararak beyaz bir görüntü oluşturduğu dikkat çekti. Ortaya çıkan bu doğa manzaraları dronla da görüntülendi.

Yağışların ardından canlanan doğa, bölge halkının yanı sıra doğaseverlerin de ilgisini çekti. Uzmanlar, karların erimesi ve yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde de benzer manzaraların oluşabileceğini belirtti.

Derecik'teki bu eşsiz görüntüler, ilçenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.