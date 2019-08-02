Kartepe’de yıkılan tarihi pancar deposu yeniden yapılacak

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tarihi bina olarak tescillenen ve izinsiz yıkılan pancar deposunun yeniden yapılması için Kartepe Belediye tarafından binanın sahibi olan firma ile görüşme gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı belediye meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumunda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste gündeme gelen pancar deposunun yıkılması hakkında da açıklama yapan Başkan Kocaman, “Pancar deposunun mülkiyeti bizlere ait değildir. Bu deponun mülkiyeti Sakarya’da özel bir şirkete aittir. Tescilli bir binadır. Mülkiyetine sahip olan özel firma tarafından korunmaktaydı. Seçim beyannamemize yazdığımız bir yerdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin burayla alakalı bir kamulaştırma davası vardı. Tescilli bir bina olduğu için kamu hizmeti dışında kullanmak mümkün değildi. Taraf olmamamıza rağmen şikayetçi olduk ve kanaatlerimizi ilgili yetkililerle paylaştık. Burayla ilgili gereken tutanakları tutturduk. Emniyet güçleri tarafından soruşturma devam etmektedir. Bina yıkılmış olsa da halen daha tescilli binadır. Bu binanın yeniden yapılması için firma yetkilileri ile görüşme yaptık. Yeniden yapılarak onların verecekleri isim ile de olsa sanat evi olarak düzenlenmesini, Kartepelilerin hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Belediyemizde binanın aslına uygun bütün ayrıntıları vardır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.