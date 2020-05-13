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Aktüel

Kartepe’de semt pazarlarında vatandaşlar tek tek uyarılıyor

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından semt pazarlarında vatandaşlar rehavete kapılmaması, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:04:03 -
Kartepe’de semt pazarlarında vatandaşlar tek tek uyarılıyor

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından semt pazarlarında vatandaşlar rehavete kapılmaması, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde, Kartepe ilçesinde korona virüsle mücadele aralıksız devam ediyor. Kartepe genelinde kurulan semt pazarlarında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri anonslarla vatandaşları korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Pazar girişlerinde ise korona virüse karşı uyarıda bulunarak maske ve el dezenfektanı dağıtıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kıymetli hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Ekiplerimiz maske, dezenfekten gibi koruma malzemeleri ile sahada halkımızın içindeler. Ortak kullanım alanlarımızın dezenfektanı, ilaçlaması kesintisiz devam ediyor. Pazar yerleri gibi kepenk açan berber ve kuaförlerimizde kontrol altında. Mücadelemiz devlet-millet el ele, hep birlikte başladı öylede devam edecek. Normalleşirken rehavete katılıp, tedbirlerimizden uzaklaşmayalım” dedi.

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