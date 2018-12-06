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Kartepe'de kar bastırdı! 75 kişi mahsur kaldı

Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'ye gitmek isterken mahsur kalan 75 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 21:05
Kartepe'de kar bastırdı! 75 kişi mahsur kaldı

İstanbul’dan gelerek Kocaeli'nin kayak merkezine çıkmaya çalışırken karda mahsur kalan otobüsteki 35 öğrenci 75 yolcu, AFAD ekiplerinin anfibik araçları ile kurtarıldı.

Kartepe'ye çıkmak isterken karda mahsur kalan 2 otobüs içerisindeki yolcuları AFAD ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre İstanbul Ataşehir’den gelerek Kartepe’ye Derbent yolundan çıkmaya çalışan bir otobüsün kar dolayısıyla yolda kaldı. Otobüsü hakeret ettiremeyen araçtakiler, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli AFAD, Jandarma, Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri ortak operasyon düzenledi.

 

AFAD tahliye etti

Ataşehir Kuzey Kolejinin gelen 35 öğrenciyi kurtarmaya çalışan ekipler, İstanbul Maltepe Belediyesine ait Elazığlılar Derneği Hanım Komisyonunun 40 üyesini taşıyan bir başka otobüsün de yolda kaldığı ihbarı alındı. Kartepe’ye çıkan ve açık olan Maşukiye hattından daha kısa olması dolayısıyla tercih edilen Derbent yolunda kalan otobüslere kısa sürede ulaşan ekipler önce jandarma arazi araçlarıyla ve AFAD'ın amfibik kurtarma aracıyla yolcular tahliye ettiler. Daha karda kalan otobüsler ise iş makineleri yardımıyla güvenli bölgeye alındı.

Sürücüler uyarıldı

Yetkililer, Derbent'ten Kartepe'ye çıkılmasının riskli olduğunu, kış koşullarında kullanılmaması gerektiğini ve Maşukiye hattı sürekli açık tutulduğundan bu yolun kullanılması konusunda sürücüleri uyardılar.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:05
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Elazığ
  4. Kartepe
  5. kar yağışı

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