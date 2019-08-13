Kartepe´de coşkulu kent bayramlaşması KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Bayramlaşması büyük bir katılımla gerçekleşti.

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Bayramlaşması büyük bir katılımla gerçekleşti.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel ilçe bayramlaşması, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Uzunçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde bayramlaşma programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kartepe İlçe Kaymakamı Tuncay Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mehmet Demir, Kartepe Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Türker, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Başkan Kocaman, “Kartepemizde her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hizmet ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Kurban Bayramı’mız hepimize hayırlı olsun. Bu coşku ve heyecanı, ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakramlaşmanın ardından Başkan Kocaman, kabristanları ziyaret ederek hemşehrilerine çiçek hediye etti.

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