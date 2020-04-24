  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kartepe’de çocuklar 23 Nisan coşkusunu böyle yaşadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hazırlanan özel araçla kutladı.

2020-04-24 10:46:50 -
Kartepe’de çocuklar 23 Nisan coşkusunu böyle yaşadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hazırlanan özel araçla kutladı.


Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ilçe 15 bin adet Türk bayrağı ile süslendi. 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan araç ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman vatandaşların bayramlarını ve Ramazan aylarını kutladı. Çocuklar yapılan etkinlikle 23 Nisan coşkusu yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Egemenliğimizin nişanesi, Millet iradesinin timsali Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanıdır. Kartepemizi sokak sokak gezerek Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri tüm çocuklarımızın bayramını kutladık. Yarınlar sizinle daha güzel daha güçlü olsun” dedi.


Öte yandan Covid-19 önlemleri nedeniyle evlerinde kalan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde dünyaya gelen Kartepeli miniklerin doğum günlerini unutmayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çocukların bayram sevincini ikiye katladı. Başkan Kocaman ve Alo Sağlık Kulübünden 4 ekibi karşılarında gören minikler çok mutlu oldu. Başkan Kocaman’da yapılan ziyaretlere katılarak miniklere pastanın yanı sıra yaş gruplarına göre hediyeler verdi. Kartepeli miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayan Başkan Kocaman, “Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Yarınlar sizinle, gelecek sizinle güzelleşecek. Geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek. Sizlerin yüzünüzün gülmesi bizlere en büyük armağan, güldürebildiysek gönüllerinizi ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı