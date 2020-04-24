Kartepe’de çocuklar 23 Nisan coşkusunu böyle yaşadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hazırlanan özel araçla kutladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ilçe 15 bin adet Türk bayrağı ile süslendi. 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan araç ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman vatandaşların bayramlarını ve Ramazan aylarını kutladı. Çocuklar yapılan etkinlikle 23 Nisan coşkusu yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Egemenliğimizin nişanesi, Millet iradesinin timsali Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanıdır. Kartepemizi sokak sokak gezerek Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri tüm çocuklarımızın bayramını kutladık. Yarınlar sizinle daha güzel daha güçlü olsun” dedi.

Öte yandan Covid-19 önlemleri nedeniyle evlerinde kalan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde dünyaya gelen Kartepeli miniklerin doğum günlerini unutmayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çocukların bayram sevincini ikiye katladı. Başkan Kocaman ve Alo Sağlık Kulübünden 4 ekibi karşılarında gören minikler çok mutlu oldu. Başkan Kocaman’da yapılan ziyaretlere katılarak miniklere pastanın yanı sıra yaş gruplarına göre hediyeler verdi. Kartepeli miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayan Başkan Kocaman, “Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Yarınlar sizinle, gelecek sizinle güzelleşecek. Geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek. Sizlerin yüzünüzün gülmesi bizlere en büyük armağan, güldürebildiysek gönüllerinizi ne mutlu bizlere” diye konuştu.