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Kartepe’de 55.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için tedbirler alınıyor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Kartepe etabı için tedbirler alınmaya başlandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:23
Kartepe’de 55.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için tedbirler alınıyor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Kartepe etabı için tedbirler alınmaya başlandı.


55.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Kartepe’de ‘Kraliçe Etabı’ için gereken tedbirler alınıyor. Kocaeli Valiliği başkanlığında oluşturulan komisyon ile kent genelinde gereken tedbirler alınmaya başlandı. Belirlenen güzergahlar yarış boyunca yaya ve araç trafiğe kapalı olacak. Kartepe Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda 55’nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hakkında güvenlik önlemleri ele alındı. Kocaeli Valiliği tarafından gönderilen talimat uyarınca Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kartepe Oteli görevlilerinin katılımı ile alınacak tedbirler görüşüldü.


Cumhurbaşkanlığı 55’nci Bisiklet Turu Karamürsel-Gölcük-Başiskele-İzmit ve Kartepe ilçelerinden geçerek 16.17-16.48 saatleri arasında Kartepe zirvesinde bitecek. Bisiklet turunun geçekleşeceği güzergah yaya ve araç trafiğine kapatılacak. Güzergah üzerinde gereken tüm güvenlik tedbirleri alınacak. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü’nce güzergahta belirlenecek alanlara ve Kartepe zirvesinde tam teşekküllü 4 ambulans görevlendirilecek.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:23
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