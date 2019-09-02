Kartallı genç dövüşçü Güney Kore’den madalyayla döndü Muaythai Büyükler Kategorisi Türkiye 2.

Muaythai Büyükler Kategorisi Türkiye 2.’si olan 19 yaşındaki Alperen Avcı, Güney Kore’de düzenlenen Dünya Dövüş Sanatları Oyunları’nda da 3.’lük elde etti.

Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda Kartal’ı temsil ederek 2. olan Alperen Avcı, 27 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında Güney Kore’nin Chungju kentinde düzenlenen Dünya Dövüş Sanatları Oyunları’nda ise Türkiye’yi temsil etti. Avcı, yapılan müsabakalar sonucu 3.’lük madalyası kazanmayı başararak podyuma çıktı.

Çalışmalarını Kartal’daki Avcı Spor Kulübü’nde yapan Kartallı genç dövüşçü, Güney Kore’ye gitmeden önce Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret ederek başarı dileklerini kabul etmişti.

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