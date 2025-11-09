  • İSTANBUL
Kartal'da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı
Kartal'da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Kartal'da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

İstanbul’un Kartal ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç otomobil ve bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı, sahil yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen üç otomobil ile bir hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak ters döndü, bir diğeri refüjdeki kaldırıma çıkıp ağaçlara çarptı. Üçüncü otomobil ise yol kenarındaki kaldırıma ve çelik halatlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Ekonomi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki
Gündem

İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki

Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım’da camileri siyasete açmak istemesi tepki çekti. Özgür-Der, “Camiler siyasete alet edilemez” diyerek eylem çağ..
