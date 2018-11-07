THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Kartal'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonuna, Özel Harekat polisleri de katıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:57
Kartal'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Kartal'da  terk edilmiş haldeki işyeri ve fabrikalara eşzamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle terk edilmiş haldeki iş yeri ve fabrikalara eşzamanlı olarak baskın düzenledi. Aralarında özel harekâtçıların da bulunduğu 300 polis ve hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri araçları durdurarak inceleme yaptı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:57
  1. İstanbul
  2. Kartal
  3. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den dikkat çeken açıklama: Samimiyetsizlik
    1. MHP'den dikkat çeken açıklama:..
    2. Evden gelen kötü koku paniğe neden oldu
    3. Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki..
    4. Elazığ’da depoda üretilen 5 ton sahte..
    5. Yeşil listedeki terörist öldürüldü
    6. Telefon dolandırıcısı suçüstü..
    7. Abdullah Ağar ABD’nin sinsi planını..
    8. Tedavi edilen yavru leylek, doğaya..
    9. Galatasaray'a bir şok daha! TFF..
    10. Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı:..
    11. Cengiz ve Terim yeniden PFDK'ya sevk..
    12. Seçimler sonrası Trump'ı şimdi neler..
    13. Eski Vali Özata Çetinkaya'nın FETÖ'den..
    14. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a iyi..
    15. İstanbul'da pompalı dehşeti
    16. Karadeniz'de balıkçıların ağlarına..
    17. Dün TBMM'de tartışılmıştı! Tekrar..
    18. Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı..
    19. Vitor Pereira, Çin'de tarih yazdı
    20. FETÖ sanığı eski belediye başkanına..
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi