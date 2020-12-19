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Aktüel Kartal'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu
Aktüel

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:43:02 -
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da, sokağa çıkma izinleri olan iki ticari araç çarpıştı.

Kartal Yunus Mahallesi'nde, 34 KE 7836 plakalı hafif ticari araç ile 34 HH 2648 plakalı ticari araç Kasımpatı Sokak ile Sarıköy Sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 34 HH 26 48 plakalı aracın sürücüsü, park halindeki 34 LAD 485 plakalı servis aracına çarptıktan sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Araçların izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili çalışma başlattı.

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