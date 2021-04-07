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Yaşam Kartal'da hukuk bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Yaşam

Kartal'da hukuk bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

İstanbul Kartal'da bir hukuk bürosunda miras tartışması nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 00:53:00 -
Kartal'da hukuk bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Miras tartışmasında kan döküldü

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda bir araya gelen Ahmet Selim B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Selim B, yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Nuri Onat, hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve olayda kullandığı silahla Yalova'da yakalanan şüpheli Ahmet Selim B, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelinin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

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