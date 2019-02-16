0553 313 94 23

Kartal’da çöken binanın ardından vatandaş panikledi! Bizim binaya da bakın

Kartal’da çöken binanın ardından konutlarının sağlamlığından endişe eden vatandaşlar, denetim için belediyelere koştu. Denetimlerde, riskli olduğu tespit edilen binalar mühürleme işlemi yapılarak boşaltıyor. Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Riskli binanın yıkılması gerekiyorsa yıkacağız” demişti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 08:40
Kartal’da çöken binanın ardından vatandaş panikledi! Bizim binaya da bakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, “Vatandaşımızın sağlıksız binalarda yaşamaya devam etmesine göz yumamayız, yummayacağız” sözleriyle başlattığı kentsel dönüşüm hamlesi yeniden hızlanıyor. Üstelik bu kez sürece vatandaş nezdinde yoğun bir katılım da söz konusu. Bu kanıyı hafta genelinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde vatandaşlarla yaptığım kentsel dönüşüm sohbetlerinden yola çıkarak dile getiriyorum. Kartal'da yaşanan son acı yıkımın ardından nabız yoklamak için çıktığım dönüşüm turunda birçok vatandaşın artık dönüşüme daha sıcak baktığını net olarak gözlemledim.

Güvensizlik kırılıyor

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz vatandaşların birçoğu bugüne kadar dönüşüme güvenmedikleri için uzak durduklarını söyledi. Vatandaşların ortak kaygısı ise müteahhitlerin evlerini yok pahasına alıp yeni ev için kendilerini borçlandıracakları yönünde özetlendi. Bu görüşte olan birçok vatandaş, “Ancak konuya artık farklı yaklaşıyoruz. Gerek Cumhurbaşkanı gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanı bu konuda bizim arkamızda olduklarını söylüyorlar. Her türlü suiistimale karşı bizi koruyacaklarını bildirmeleri de sürece güven duymamızda etkili oldu. Daha önce evlerimizin ellerimizden alınıp parası olana satılacağını ve bizim de borçlandırılacağımızı düşünüyorduk. Ama artık bu konuya daha hassas yaklaşıyoruz. Mal canın yoncası ama can olmayınca neyleyelim malı” sözleriyle konuya daha hassas yaklaştıklarını özetledi.

Hassasiyet arttı

Birçok bina vatandaş tarafından markaj altına da alındı. Kendi binalarının dışında gezdikleri yerlerdeki binaları da başka gözle incelemeye başladıklarını belirten vatandaşlar, “Risk sadece oturduğumuz evlerde değil. Etrafımızdaki birçok binada bu riski çıplak gözle görebiliyoruz. Dolaştığımız yerlerde karşılaştığımız riskli binaları da oradaki sakinlere bildiriyoruz. Önlem alın diyoruz. Çünkü bu tür binalar oradan geçerken bize de zarar verir” şeklinde konuştular.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen de binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların özellikle içlerini, bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, “Taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor” uyarısında bulundu.

Belediyelere iş düşüyor

Vatandaşlar denetimde belediyelerin de daha etkin olması gerektiğine vurgu yaptı. Nitekim bazı belediyelerde yetkililer kolları sıvayarak riskli bina tespitine başladı. Riskli olduğu tespit edilen binalarda mühürleme işlemi yapılarak içleri boşaltılıyor. Buna Bahçelievler’deki 8 katlı bina son örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca kısa bir süre önce yol haritasının yeniden çizildiği dönüşüm planı çerçevesinde belediyeler kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi de hazırlamak zorunda. Bu konuda da çalışma başlatan belediyeler var. Hedef kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak. Her yıl 3 bin konutu dönüştürmek.

 

Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 08:40
  1. İstanbul
  2. istanbul
  3. riskli binalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’da çöken binanın ardından vatandaş panikledi! Bizim binaya da bakın
    1. Kartal’da çöken binanın ardından..
    2. Sökeli kadınların örgüleri kimsesiz..
    3. Uyuşturucu kullandıkları düzenekle..
    4. Didim’de bademler çiçek açtı
    5. Aydın polisi otobüs firmalarını..
    6. Aydın’da kütüphaneler renklendi
    7. Meteoroloji'den İstanbul için önemli..
    8. Erzurum’da kartpostallık kırağı..
    9. 16.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. ABD Venezuela'ya yeni bir yardım..
    11. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
    12. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    13. Soçi dönüşü ABD’ye çok sert cevap
    14. FETÖ'nün sözde 'imam yardımcısı'na 15..
    15. Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Peş peşe..
    16. ABD nabız yokladı... Türk halkı..
    17. Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
    18. "Venezuela'daki darbe girişimi çöktü"
    19. Plastik poşetler için 146 bin..
    20. Şüphelilerden 97'si itirafçı oldu
    21. Kaşıkçı cinayetinde 'çiğ et' muamması
    22. Metris Cezaevinde yangın... Çok sayıda..
    23. ABD'li senatörden Türkiye ve Suriye..
    24. Sinop'ta ev yangını
    25. Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına..
    26. Polisten kaçtı... Oyunu tutmadı!
    27. Ankara'da kavga: Çok sayıda gözaltı
    28. Cumhur İttifakı genelgesi açıklandı
    29. AA duyurdu: Terör örgütleri PKK ve..
    30. S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü