Kartal'a evinde büyük şok Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan attığı golle takımını yine ipten aldı.

Süper Lig 19. hafta maçında Beşiktaş, evinde eski futbolcusu Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Ligi'nin 19. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golü, 69. dakikada geldi. Scuk'un vuruşunda top önce Necip Uysal'a ardından Dorukhan Toköz'e çarptı ve ağlarla buluştu. Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez rakip kaleyi sarstı. 79. dakikada Dorukhan'ın kafa ile attığı golle skora eşitlik geldi ve maç 1-1 sona erdi. Quaresma kırmızı kart gördü Ricardo Quaresma 87. dakikada rakibine yaptığı hareketle direkt kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 30 puan ile 4. sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puana yükseldi ve küme düşme hattından kurtuldu.

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