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"Kartal Yuvam Konut Sigortası" piyasaya sunuluyor

- Beşiktaş Sigortayeri ile Gulf Sigorta iş birliği kapsamında Beşiktaşlı taraftarlar, satın aldıkları her bir konut poliçesi ile siyah-beyazlı kulübe katkı sağlayacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:19
"Kartal Yuvam Konut Sigortası" piyasaya sunuluyor


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün sigorta platformu Beşiktaş Sigortayeri, Gulf Sigorta ile Kartal Yuvam Konut Sigortası'nı piyasa sunuyor.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Sigortayeri ile Gulf Sigorta'nın iş birliği kapsamında Beşiktaşlı taraftarlar, satın aldıkları her bir konut poliçesi ile hem yuvalarını teminat altına alacak hem de siyah-beyazlı kulübe katkı sağlayacak.

Kartal Yuvam Konut Sigortası, Beşiktaş Sigortayeri ve tüm Gulf Sigorta kanalları aracılığıyla satışta olacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kartal Yuvam Konut Sigortası ile hem Beşiktaş taraftarlarının hem de Beşiktaş'ın kazanacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu, 1903 numaralı Kartal Yuvam Konut poliçesini satın alarak ilk desteği kendisinin verdiğini belirtti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 15:19
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Futbol

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