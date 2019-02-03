Kartal yüksekten uçtu! Kagawa şov yaptı
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı.03 Şubat 2019 Pazar 20:59
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti.
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar, rakibini 6-2 mağlup etti ve puanını 33'e yükseltti. Antalyaspor ise bu sonuçla 28 puanda kaldı. Beşiktaş'ta, oyuna 81. dakikada giren yeni tranfer Shinji Kagawa, 82. ve 84. dakikalarda attığı 2 golle güne damgasını vuran isim oldu.
ANTALYASPOR 2-6 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU)
35' Adem Ljajic (p)
39' Dorukhan Toköz
43' Atiba Hutchinson
50' Souleymane Doukara
67' Salih Dursun (k.k.)
82' Shinji Kagawa
84' Shinji Kagawa
89' Chico
YORUM YAZ