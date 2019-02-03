Kartal yüksekten uçtu! Kagawa şov yaptı Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar, rakibini 6-2 mağlup etti ve puanını 33'e yükseltti. Antalyaspor ise bu sonuçla 28 puanda kaldı. Beşiktaş'ta, oyuna 81. dakikada giren yeni tranfer Shinji Kagawa, 82. ve 84. dakikalarda attığı 2 golle güne damgasını vuran isim oldu. ANTALYASPOR 2-6 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU) 35' Adem Ljajic (p)

39' Dorukhan Toköz

43' Atiba Hutchinson

50' Souleymane Doukara

67' Salih Dursun (k.k.)

82' Shinji Kagawa

84' Shinji Kagawa

89' Chico

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