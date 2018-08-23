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Kartal tur için avantaj peşinde! Muhtemel 11'ler

Kartal, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.

23 Ağustos 2018 Perşembe 10:13
Kartal tur için avantaj peşinde! Muhtemel 11'ler

Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek İstanbul'daki karşılaşma için avantaj elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş, play-off turuna kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turuna yükseldi. Bu turun ilk maçında LASK Linz'i İstanbul'da 1-0 yenen Beşiktaş, Avusturya'daki mücadelede 2-1 yenilmesine rağmen adını play-off turuna yazdı.

Partizan'ın yenilgisi yok

Beşiktaş'ın rakibi Partizan ise Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turundan itibaren yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

1. ön elemede Karadağ'dan Rudar Pljevlja'yı her iki maçta 3-0 yenerek 2. ön eleme turuna yükselen Sırbistan temsilcisi, bu turda da Litvanya'nın Trakai ekibini ilk maçta 1-0 yendi. İkinci karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Partizan, 3. ön elemede Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 2-1 ve 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Negredo kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Alvaro Negredo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın LASK Linz ile yaptığı karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gören İspanyol futbolcu, 90. dakikada attığı golün ardından formasını çıkardığı için gördüğü ikinci sarının ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarını ise bu akşam maçın oynanacağı statta gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

PARTİZAN - BEŞİKTAŞ

STAT: Partizan Stadı
SAAT: 21:30
HAKEM: Ivan Kruzliak

MUHTEMEL 11'LER

PARTİZAN: Stojkovic, Vliente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Jankovic, Kosovic, Pantic, Zakaric, Gomes
TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Mirkovic

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Necip, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Caner, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 10:13
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