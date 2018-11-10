Kartal Sivasspor maçına hazır

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlı oyuncular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Bu arada Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncuları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Türk bayrağı açarak andı.