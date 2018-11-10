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Kartal Sivasspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bitirdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 21:55
Kartal Sivasspor maçına hazır

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlı oyuncular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Bu arada Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncuları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Türk bayrağı açarak andı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 21:55
  1. beşiktaş
  2. sivasspor
  3. süper lig

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