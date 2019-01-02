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Kartal 'o maddeyle' yıldız oyuncuyu geri getiriyor!

Sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Orkan Çınar, Beşiktaş'a geri dönüyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 23:14
Kartal 'o maddeyle' yıldız oyuncuyu geri getiriyor!

Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.

Beşiktaş, sezon başında Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a kiralamıştı. Sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor.

Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 23:14
  1. Antalya
  2. Adana
  3. Beşiktaş
  4. Orkan Çınar

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