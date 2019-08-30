Kartal Mısırlı orta sahayı getiriyor!

Beşiktaş, ön libero transferinde sona geldi. Lille forması giyen Thiago Maia ile el sıkışan siyah-beyazlılar, oyuncunun menajerliğini de yapan babası Joel Maia'nın oğlunu Türkiye'ye göndermek istememesi üzerine daha önce de gündemine gelen Mohamed Elneny'e yöneldi. 27 yaşındaki Mısırlı yıldız için Arsenal ile temasa geçen Kartal, yapılan pazarlıklar sonrasında masadan istediğini alarak kalktı.

İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacak

İngiliz ekibi, takımda forma şansı bulamayan Elneny'i bedelsiz olarak Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti. Arsenal'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun İstanbul'a gelip, mukavele imzalaması bekleniyor. Bu arada Beşiktaş, Thiago Maia defterini de tam olarak kapatmadı. Orta sahaya iki takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Brezilyalıyı ikna etmeye çalışıyor.

17 maçta 1 asisti var

Elneny, geçen sezon Arsenal'de 17 maça çıkarken takımına 1 asistlik katkı yaptı. Ancak bu sezon forma şansı bulamadı. 27 yaşındaki futbolcu, 75 kez giydiği Mısır Milli Takım formasıyla da 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.