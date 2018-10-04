Kartal Malmö'de seri peşinde!

Temsilcimizin tek hedefi galibiyet serisine devam ederek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak.

Bu sezon Avrupa'daki 8. maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta önemli bir eksik göze çarpmazken, ilk maçında Genk'e 2-0 yenilen ev sahibi Malmö'de de eksik bir isim yok.

Swedbank Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov gerçekleştirecek. İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.

MALMÖ - BEŞİKTAŞ

STAT: Swedbank

HAKEM: Aleksandar Stavrev

SAAT: 22:00

MUHTEMEL 11'LER

MALMÖ: Dahlin, Safari, Bengtsson, Nielsen, Wiedheim, Rieks, Lewicki, Bachirou, Christiansen, Rosenberg, Antonsson

TEKNİK DİREKTÖR: Uwe Rösler

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Pepe, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş