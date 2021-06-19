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Gündem Kartal deprem toplanma alanları nerede?
Gündem

Kartal deprem toplanma alanları nerede?

Toplanma alanları, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır. AFAD’tan gelen açıklamaya haberine göre, İstanbul Kartal’da 3,9 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Bunun üzerine vatandaşlar Kartal’da bulunan deprem toplanma alanlarını araştırmaya başladı. Peki, Kartal deprem toplanma alanları nerede?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 16:09:00 -
Kartal deprem toplanma alanları nerede?

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Ayrıca AFAD, 7 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü İstanbul Kartal olarak açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar, Kartal’da bulunan deprem toplanma alanlarını araştırmaya başladı. Peki, Kartal deprem toplanma alanları nerede? İşte merak edilen haberin devamı…

Kartal deprem toplanma alanları nerede?

İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. İstanbul Kartal’da bulunan deprem toplanma alanlarını sizler için aşağısa tablo olarak sunduk.

 

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