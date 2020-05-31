  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kartal Belediyesinden yaz temizliği seferberliği

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde yabani otların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:25:20 -
Kartal Belediyesinden yaz temizliği seferberliği

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde yabani otların temizlenmesi için çalışma başlattı.


Yol ve kaldırım kenarlarında otların uzayarak görüntü kirliliği oluşturmaması amacıyla ilçe genelinde periyodik olarak temizleme çalışmalarına devam eden ekipler, boş arazilerdeki yabani otları motorlu misine makinesi ile biçerek temizliyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilen ekipler, kentin birçok farklı noktasında gerçekleştirdiği rutin çalışmaları yoğunlaştırdı. Yasağın ilk günü Şehit Hakan Kurban, Üsküdar, Doğu, Zeytinlik ve Mustafa Kemal Caddeleri ile 15’ten fazla sokaktaki otlar temizlendi. Ekipler titiz bir çalışma yürütürken, ot biçme esnasında cisimlerin fırlayıp arabalara zarar vermemesi için koruyucu brandalar kullanıldı.


Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kuruyup yanma tehlikesi arz eden otlar ile mücadele çalışmalarına önümüzdeki günlerde de düzenli olarak devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı