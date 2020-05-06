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Aktüel

Kartal Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:17:02 -
Kartal Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi gönderiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan bağışlar ve belediyenin imkanlarıyla hazırlanan erzak kolileri 2 kişiden oluşan ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Ekipler, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaşın üstündeki vatandaşlara maske ve dezenfektan ulaştırırken, Komşu İletişim Merkezi’ne yapılan başvuruları da değerlendiriyor.

Hem Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün belirlediği muhtaç durumdaki kimseler hem de Komşu İletişim Merkezine ulaşan taleplere göre hareket eden ekipler, dışarı çıkamayanlar için de Kartal’daki fırıncılardan gelen ekmekleri ramazan kolileri ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

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