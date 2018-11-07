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Kartal, Belçika'da 3 puanı hedefliyor

Avrupa Ligi I Grubu’nda 4. maçına çıkacak olan Beşiktaş, sahasında 4-2 mağlup olduğu Genk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:02
Kartal, Belçika'da 3 puanı hedefliyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 4. maçında Genk deplasmanına gidiyor. Geride kalan 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 3 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlılar, favori olarak başladığı grupta, üst sıralara çıkmak istiyor. Ligde ve Avrupa’da son dönemde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Genk maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyor. Rakibine sahasında 4-2 mağlup olan ve oynadığı kötü futbolla taraftarının da tepkisini çeken siyah-beyazlılar, hem bu yenilgiyi unutturmak, hem de Belçika ekibiyle arasındaki puan farkını kapatmanın peşinde. Luminus Arena’da saat 20.55’te oynanacak olan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Stieller yönetecek. 

GÖKHAN GÖNÜL VE ADRIANO YOK 
Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların tecrübeli isimleri Gökhan Gönül ve Adriano, sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Rizespor mücadelesinde sakatlanan Gökhan Töre de kafilede yer almayan bir başka isim. Cezası nedeniyle Başakşehir karşısında forma giymeyen Ricardo Quaresma, Genk deplasmanında takımdaki yerini alabilecek. 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:02
  1. Rize
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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