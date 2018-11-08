THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Kartal 88'de yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, Genk ile 1-1 berabere kaldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:56
Kartal 88'de yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Genk ile 1-1 berabere kaldı.

Genk Arena'da oynanan maçta Beşiktaş'ın tek sayısını 16. dakikada Ricardo Quaresma attı. Genk'e beraberliği getiren gol ise 88. dakikada Berge'den geldi.

Bu sonucun ardından Genk puanını 7'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise puanını 4 yaptı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:56
  1. Beşiktaş
  2. Genk
  3. UEFA Avrupa Ligi J Grubu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çöp tartışması kavgaya dönüştü! Yaralılar var
    1. Çöp tartışması kavgaya dönüştü!..
    2. Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama
    3. Sakarya'da zehir tacirlerine büyük..
    4. Van'da korkutan deprem!
    5. Kosova ve Sırbistan Liderleri..
    6. 6284 mağduru vatandaş Nazlı Çelik'e..
    7. Kartal 88'de yıkıldı
    8. ABD'de Kaşıkçı için imza kampanyası!
    9. Akhisar, Sevilla'yı salladı ama..
    10. Odatv derbi yerine film izlemiş
    11. FED'in faiz kararı sonrası dolardan..
    12. Kaşıkçı olayı Arap Nato’sunu..
    13. Belçika Filistin misyonunun statüsünü..
    14. Fenerbahçe taraftarından Terim'e küfür!
    15. Ukrayna-Türkiye mücadelesi Antalya'ya..
    16. Komşuların çöp kutusu kavgası: 2 kişi..
    17. Fenerbahçe'den ceza isyanı! 'Adam mı..
    18. Amerika'dan flaş Kırım yaptırımı
    19. İzmit'te terliklerin tabanından çıktı!..
    20. Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: 1 ölü,..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden