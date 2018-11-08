Kartal 88'de yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Genk ile 1-1 berabere kaldı.

Genk Arena'da oynanan maçta Beşiktaş'ın tek sayısını 16. dakikada Ricardo Quaresma attı. Genk'e beraberliği getiren gol ise 88. dakikada Berge'den geldi.

Bu sonucun ardından Genk puanını 7'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise puanını 4 yaptı.