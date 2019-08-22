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Kartal 3 puan peşinde

Süper Lig’in 2.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
Kartal 3 puan peşinde

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe’yi konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarı önünde 3 puan arıyor. Ligi ilk haftasında Sivasspor deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle dönen siyah-beyazlılar, sezonun ilk iç saha maçında hata yapmak istemiyor.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu’na Sivas deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına hafta boyunca basına kapalı şekilde devam etti. Ligin ilk iç saha maçında taraftarıyla buluşacak olan siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor. Abdullah Avcı’nın ekibinde bu maç öncesinde Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz ve Enzo Roco’nun sakatlıkları bulunuyor. Göztepe’de ise eksik yok. Ligin ilk haftasına sahasındaki Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe de bu maçta ligdeki ilk puanlarını toplamak istiyor.



70. randevu


İki ekip daha önce Beşiktaş’ın ev sahipliğinde 35 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar taraftarı önündeki bu maçların 22’sini kazanırken 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Göztepe, deplasmanda 3 kez galibiyete uzandı. Bu maçla birlikte iki ekip toplamda 70. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan mücadelelerde de Beşiktaş’ın büyük üstünlüğü bulunuyor. Rakibini 37 kez mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, 11 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



Taraftardan destek çağrısı


Beşiktaş taraftarı, Göztepe maçı öncesinde sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. Ligde alınan Sivasspor mağlubiyeti sonrasında takımın ayağa kalkmasını isteyen siyah-beyazlılar, ’Destek zamanı’ diyerek Göztepe maçı öncesinde birlik mesajı verdi. Süper Lig’de haftanın açılış maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
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