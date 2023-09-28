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Yerel Kart dolandırıcılarına operasyon: Gözaltılar var
Yerel

Kart dolandırıcılarına operasyon: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-09-28 10:50:00 -
Kart dolandırıcılarına operasyon: Gözaltılar var

Mersin'de kart dolandırıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma ve alınan istihbari bilgiler neticesinde Mahmudiye Mahallesi'nde bazı şahısların kart dolandırıcılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alırken; adreste yaptığı aramalarda 177 hesap kartı, 187 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 1 kayıt cihazı ve 41 uyuşturucu hap ile 2 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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