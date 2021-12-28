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Gündem Kars'taki "yılbaşı denetimi"nde sahte içki, kaçak tütün ile sigara yakalandı
Gündem

Kars'taki "yılbaşı denetimi"nde sahte içki, kaçak tütün ile sigara yakalandı

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yılbaşı denetimlerinde, 30 litre sahte içki, kaçak 100 kilogram kıyılmış tütün ve 110 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 10:52:00 -
Kars'taki "yılbaşı denetimi"nde sahte içki, kaçak tütün ile sigara yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan denetimlerde 30 litre sahte içki, kaçak 100 kilogram kıyılmış tütün ile 110 paket sigara yakalandı.

Denetimi yapılan ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan işletme sahiplerinden Hidayet Tekneli, yılbaşı öncesi yapılan denetimler nedeniyle polis ekiplerine teşekkür ederek, "Medyadan duyduğumuz kadarıyla sahte içkiden ölenlerin sayısı 64'e yükseldi. Hem vergi kaçakçılığı açısından hem de ülkemizin vergisinin kaybolmaması açısından böyle denetimlerin yapılması hoşumuza gidiyor. Çünkü biz gerçek anlamda vergi ödeyen esnaflarız, sahte iş yapmıyoruz, her şeyimiz devlete bağlı, kaçak içkiye karşıyız." dedi.

Denetimlerin yılbaşına kadar devam edeceği öğrenildi.

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