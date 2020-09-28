Kars'taki bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, Kağızman ilçesinde bağlı Çayarası köyünün bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın da sonlandırıldığı kaydedildi.