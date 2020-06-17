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Aktüel

Kars'ta yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:30:50 -
Kars'ta yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor

KARS (AA) - Kars İl Özel İdaresi ekipleri, yayla yollarını ulaşıma açmak için haziranda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentteki besicilerin yaylalara daha kolay ulaşması için karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Selim ilçesine bağlı Tuygun köyündeki yaklaşık 2500-2800 rakımdaki yayla yolları, haziran ayına rağmen kar nedeniyle kapalı bulunuyor.

Göçerlerin verimli yaylalara daha rahat çıkması için çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı bulunan yolda yaklaşık 2 metrelik karla mücadele ediyor.

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