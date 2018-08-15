Kars’ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaza Kars-Kağızman Karayolu’nun 44. Kilometresinde meydana geldi. H.D. yönetimindeki otomobil mıcırlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla etti. Kazada otomobil sürücüsü H.D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan G.D. ve L.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.