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Ekonomi

Kars’ta TKDK 9. Başvuru Çağrı İlanı son başvuru kabul tarihleri uzattı

Kars’ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II Programına ait 9.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:39:15 -
Kars’ta TKDK 9. Başvuru Çağrı İlanı son başvuru kabul tarihleri uzattı

Kars’ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II Programına ait 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri için son başvuru kabul tarihi 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 18.00’a kadar uzattı.


TKDK online başvuru sisteminin ise 7 Temmuz 2020 tarihinde saat 21.00’ de kapatılacağını duyurdu.


IPARD II Programına ait 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “101 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri için son başvuru kabul tarihi 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 18.00’a kadar uzatılmıştır. Online başvuru sistemi ise 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 21.00’ da kapatılacak.


TKDK’ya başvuracak olanları belirtilen tarihlere kadar başvurularını yapmaları istendi.

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