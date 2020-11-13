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Aktüel Kars'ta süs havuzunun yüzeyi buzla kaplandı
Aktüel

Kars'ta süs havuzunun yüzeyi buzla kaplandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:35:38 -
Kars'ta süs havuzunun yüzeyi buzla kaplandı

KARS/ERZİNCAN (AA) - Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle süs havuzunun yüzeyi buz tuttu.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuklar nedeniyle araç camlarının, ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, süs havuzunun yüzeyi de buzla kaplandı.

Derelerin buz tuttuğu Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Vatandaşlardan Erkan Cihangir, havaların artık soğumaya başladığını belirterek, "Malum artık kış kendini gösteriyor. Gündüzleri sıcak ama geceleri eksi 7-8 dereceye düşüyor. Arabaların camları buz tutuyor ve çalıştırmak da zor oluyor." dedi.

- Erzincan'da kırağı tutan bitkiler görsel şölen sundu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde soğuk hava nedeniyle kırağı tutan bitkiler güzel görüntü oluşturdu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Sonbahar renklerine bürünen ağaç yapraklarındaki kırağı, güzel manzaralar sundu.

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