  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kars'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aktüel

Kars'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:16:46 -
Kars'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde koyun sürülerinin karışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü, bu kişinin babası ile kardeşi de yaralandı.

İlçeye bağlı Koçköy köyünde, koyun sürülerinin birbirine karışması nedeniyle Ali K. ile Cüneyt B. arasında tartışma yaşandı. Bu kişilerin yakınlarının katılmasıyla büyüyen tartışma köy ortasında silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla vurulan Cüneyt B. olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Aykut B. ile babası Sürmeli B. ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köyde yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!
Gündem

Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, enflasyonda belirgin bir düşüş olana kadar sıkı para politikasını sü..
Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...
Ekonomi

Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine artık gitme zorunlulu..
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Oca..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay