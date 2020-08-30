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Aktüel Kars'ta silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Kars'ta silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Kars'ta amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 22:58:00 -
Kars'ta silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde husumetli amca çocukları arasında kavga çıktı.

Silahlı olduğu bildirilen kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi ise yaralandı.

Sarıkamış'a bağlı Akören köyünde amca çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı.

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine üzerine İ.S. (35) ve H.S. (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Silahlı kavgada aile fertlerinden A.S. ve Ö.S. ağır, G.S. ve H.İ.S.'nin ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı ifade edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri intikal etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kars ve Erzurum'daki hastanelere kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından ise köyün giriş ve çıkışında yoğun güvenlik tedbiri alındığı bildirildi.

İ.S. ve H.S'nin cansız bedenleri ise otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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