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Kars’ta sığır balıkçılı görüldü

Türkiye’de daha çok güneyde görülebilen sığır balıkçılı, son zamanlarda Kars’ta da görülmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:07:17 -
Kars’ta sığır balıkçılı görüldü

Türkiye’de daha çok güneyde görülebilen sığır balıkçılı, son zamanlarda Kars’ta da görülmeye başlandı.


Sulak alanlar dışında tarla, bozkır ve otlaklarda sık sık rastlanan sığır balıkçılı kuşu, Kars Çayı’nın geçtiği Çerme bölgesinde kameralara yansıdı.


Anayurtları Avrasya ve Afrika olan sığır balıkçılının Kars’ta ilk kez görüntülenmesi ise dikkat çekti.


Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kars’ta sığır balıkçılı büyükbaş hayvanların yanında yiyecek ararken kaydedildi. Beyaz ve sarımsı renklere sahip olan sığır balıkçılı sulak alanlarda yaşayan her şeyi yerken, balık yemeyen bir tür olduğu öğrenildi.


Kars Çerme köyü girişinde otlaklarda otlayan büyükbaş hayvanların yanında görülen kuşlar daha sonra uçarak gözden kayboldu.

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