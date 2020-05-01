Kars'ta nişan ve toplu yemek organizasyonu yapan 36 kişiye ceza

KARS (AA) - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasaklanan nişan ve toplu yemek organizasyonu düzenleyen 36 kişiye 113 bin 400 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ayrı yerde nişan töreni ve toplu yemek organizasyonu yapıldığının tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanan organizasyonların düzenlendiği iki eve yaptığı operasyonda, 36 kişiyi yakaladı.

Buradaki kişilere Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uygulandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.