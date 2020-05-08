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Aktüel

Kars'ta kumar oynarken yakalanan 8 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:05:42 -
Kars'ta kumar oynarken yakalanan 8 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden para cezası

KARS (AA) - Kars'ta evde kumar oynayan 8 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 31 bin 325 lira para cezası uygulandı.

İl merkezinde müstakil bir evin kumar oynatmak maksatlı kiralandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Polislerce eve düzenlenen operasyonda 8 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Söz konusu 8 kişi hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, kumar oynayanlara Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 31 bin 325 lira ceza kesildi.

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