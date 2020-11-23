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Aktüel Kars'ta kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşucular antrenman için sahaya indi
Aktüel

Kars'ta kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşucular antrenman için sahaya indi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:04:43 -
Kars'ta kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşucular antrenman için sahaya indi

KARS (AA) - Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşucular karda antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Kentte yaklaşık 2 gün aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye ulaştı.

Antrenman yapmak için kar yağışını bekleyen kayaklı koşu sporcuları Sarıkamış Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Şehir Stadı'nda karla kaplanan zeminde antrenman yaparak kayağın keyfini yaşadı.

İlçe stadını antrenman sahasına çeviren sporcular kristal kar üzerinde idman yaparak sezona hazırlanıyor.

Sarıkamış Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden Onur Kılıçaslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının sporcuları mutlu ettiğini söyledi.

Kılıçaslan, uzun zamandır karda antrenman yapmadıklarını belirterek, "İlçemize yaklaşık 15-20 santimetre kar yağdı, biz de bunu fırsat bilerek ilk kar antrenmanlarımıza başladık. İlk etapta bu kar bizim için yeterli oluyor. Antrenmanlarımıza ilçe stadında oyun eşliğinde devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor. Bir aksilik olmazsa kendi pistlerimizde çalışacağız. Şu anda 1. etap yarışmalarına hazırlanıyoruz, günde bir antrenman yapıyoruz. İnşallah salgın nedeniyle olan yasaklar kalktığında daha fazla antrenman yapacağız." diye konuştu.

Sporculardan Merve Tımarlı da kar olmadan antrenmanların tadı olmadığını ifade ederek, "Kar yağması bizi çok sevindirdi, şu anda 15 santimetre kar var ve bize yeterli ama kar yağsa daha iyi olacak." dedi.

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