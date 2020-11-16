Kars'ta iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
KARS (AA) - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köyde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyü ile Selim ilçesine bağlı Karaçayır köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.