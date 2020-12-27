Kars'ta HES barajının yüzeyi ve Kars Çayı buz tuttu
KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Kars'taki eski hidroelektrik santrali (HES) baraj gölünün yüzeyi ve Kars Çayı dondu.
Kars'ta kar yağışının ardından başlayan olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte dere ve göletler buzla kaplandı.
Soğuk hava nedeniyle Kars Kalesi'nin arkasındaki Dereiçi mevkisindeki kullanılmayan HES baraj gölünün yüzeyi ile baraja su sağlayan Kars Çayı buz tuttu.
Buzlarla kaplanan Kars Çayı ve baraj gölü güzel görüntüler oluşturdu.