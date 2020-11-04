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Aktüel Kars'ta etkili olan sis ve Ardahan'daki pus güzel görüntüler oluşturdu
Aktüel

Kars'ta etkili olan sis ve Ardahan'daki pus güzel görüntüler oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:57:05 -
Kars'ta etkili olan sis ve Ardahan'daki pus güzel görüntüler oluşturdu

KARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da sabah erken saatlerde etkili olan sis ve pus güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının gece sıfır dereceye düştüğü Ardahan'da günün ağarması ile hava sıcaklığının yükselmeye başlaması üzerine, özellikle Kura Nehri ve çevresinde buharlaşmaya bağlı pus etkili oldu.

Nehir üzerinde ve tarihi Ardahan Köprüsü çevresinde sabah saatlerinde oluşan pus güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Gece hava sıcaklığının 2 dereye düştüğü Kars'ta da sabah sis oluştu.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla kentteki yollarda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars'taki sis, tarihi Kars Kalesi ve eteklerinde güzel manzaralar oluşturdu.


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