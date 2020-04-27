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Aktüel

Kars'ta doğada açan çiçekler görenleri büyülüyor

2020-04-27 12:34:18 -
Kars'ta doğada açan çiçekler görenleri büyülüyor

KARS (AA) - Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta, baharın gelişiyle canlanan doğada açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki 2254 metre yükseklikteki Yahni Dağı'nın yamaçları, baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla çiçeklerle doldu.

Dağın bir bölümü karla kaplıyken diğer kısmında açan çiçekler seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

Doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çeken bu manzarayla Yahni Dağı, doğal stüdyoyu andırıyor.

Fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğanın güzelliklerini görüntülemek için Yahni Dağı'na geldim, burası Türkiye'nin nadide yerlerinden biri. Sarı ve mavi çiğdem çiçekleri ile 1,5 metre yükseklikteki karı burada bir arada görmek mümkün." diye konuştu.

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