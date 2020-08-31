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Aktüel Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
Aktüel

Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:27:57 -
Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

KARS (AA) - Kağızman ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Paslı köyünde 5 Ağustos'ta karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

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