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Aktüel

Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:48:27 -
Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçenin Karahan köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Karahan köyüne giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.

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