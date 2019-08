Kars’ta beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kars’ta yoldan çıkan beton mikseri devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kars Merkez İncesu ve Boğazköyü arasında beton taşıyan ve E.T. yönetimindeki mikser, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kaza da mikser sürücüsü E.T. yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiyeve sağlık ekipleri sevk edildi. Mikserde sıkışan E.T. AFAD ekiplerini çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilen E.T. burada tedavi altına alındı. E.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ilgi tahkikat başlatıldı.