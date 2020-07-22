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Aktüel

Kars'ta ayı saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:52:09 -
Kars'ta ayı saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarlada çalıştığı sırada ayının saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı.

Kazantaş köyünde tarlasında çalıştığı sırada bir ayının saldırısına uğrayan çiftçi Abdurrahman Bozdağ'ın (61) sesini duyan çevredekiler yardıma koştu.

Ağır yaralanan Bozdağ, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozdağ, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, ayı ormanlık alana kaçtı.


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